الصحة تشارك في حلقة نقاشية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن

شاركت وزارة الصحة والسكان في الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس الشباب المصري بعنوان: “نحو مقاربة حقوقية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن في مصر”، بحضور متخصصين طبيين ونفسيين وقانونيين ومجتمعيين، بمقر المجلس بالقاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن النقاش ركز على التوعية بأعراض الخرف ومرض ألزهايمر، عوامل الخطورة الرئيسية، وعلامات الإنذار المبكر، مع التأكيد على أهمية التشخيص المبكر واللجوء السريع للمتخصصين.

عيادات كبار السن بالأمانة العامة للصحة النفسية

واستعرضت الوزارة الخدمات المقدمة في عيادات كبار السن بالأمانة العامة للصحة النفسية، والتي تشمل التقييم المعرفي والنفسي، العلاج، والدعم الأسري المتكامل، إلى جانب دور المبادرات الرئاسية مثل «صحتك سعادة» ومبادرة كبار السن في تعزيز الرعاية والكشف المبكر.

وأكدت الدكتورة مايسة عيد، مدير إدارة طب نفس المسنين، استمرار الجهود التوعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل جمعية ألزهايمر مصر وروتاري، لنشر الوعي، دعم مقدمي الرعاية، وتعزيز النظرة الحقوقية والإنسانية للمرضى.

من جانبه، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على أن دعم حقوق كبار السن ومرضى الزهايمر أصبح قضية أمن مجتمعي واقتصادي، تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدني لضمان حماية المرضى وأسرهم.

واختتمت الحلقة بإعلان مجلس الشباب إطلاق مبادرة «كرامتهم حق»، التي تستهدف تحويل التوصيات إلى مقترحات تشريعية، إصدار دليل إرشادي طبي وحقوقي، وإنشاء شبكة دعم شبابية على مستوى المحافظات لمساندة كبار السن.