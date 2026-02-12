قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يحقق السيولة المرورية والسلامة على الطرق الرئيسية والكباري.

أكد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالممر المؤدي إلى كوبري الشبان المسلمين بمدينة الزقازيق، كما تم الانتهاء من صيانة الحواجز الحديدية بالكوبري ودهان الأرصفة بالممر، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 يُذكر أنه، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بعدد من كباري وأنفاق المشاة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، والتي شملت(كوبري مشاه أمام مديرية الصحة – كوبري مشاه الشبان المسلمين – نفق شارع الحمام – نفق المحطة).

كما جاري تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بكباري (الصاغة – بردين – أبو الأخضر – المشروع)، حفاظاً على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شوارع (سعد زغلول – الجلاء – الجيش)، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الطرق، ورفع كفاءة المحاور الحيوية، وإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يتناسب مع الكثافات اليومية المتزايدة لحركة السيارات والمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مراكز ومدن المحافظة السيولة المرورية

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

