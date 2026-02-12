خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يحقق السيولة المرورية والسلامة على الطرق الرئيسية والكباري.

أكد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالممر المؤدي إلى كوبري الشبان المسلمين بمدينة الزقازيق، كما تم الانتهاء من صيانة الحواجز الحديدية بالكوبري ودهان الأرصفة بالممر، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أنه، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بعدد من كباري وأنفاق المشاة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، والتي شملت(كوبري مشاه أمام مديرية الصحة – كوبري مشاه الشبان المسلمين – نفق شارع الحمام – نفق المحطة).

كما جاري تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بكباري (الصاغة – بردين – أبو الأخضر – المشروع)، حفاظاً على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شوارع (سعد زغلول – الجلاء – الجيش)، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الطرق، ورفع كفاءة المحاور الحيوية، وإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يتناسب مع الكثافات اليومية المتزايدة لحركة السيارات والمواطنين.