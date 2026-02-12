قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزائم رمضان.. كيف تتحول موائد الإفطار إلى جسور للمحبة وصلة الرحم؟
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صداع جديد في مدريد.. مبابي يُربك حسابات الملكي قبل مواجهة سوسيداد

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تدريباته، استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب فالنسيا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "ميستايا"، وانتهى بانتصار ريال مدريد بهدفين دون رد، ليعزز موقعه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة، ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة في سباق الصدارة.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد مساء السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في لقاء ينطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وعلى صعيد الاستعدادات، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في المباراة لا تزال محل شك، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت التقارير أن مبابي يعاني من إجهاد في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها بالتواء في ديسمبر الماضي، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي خاص، على أن يُحسم موقفه النهائي عقب الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.

وأكدت المصادر أن الجهاز الفني لن يخاطر بإشراك مبابي قبل التأكد من جاهزيته الكاملة، خاصة مع اقتراب مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا.

في المقابل، غاب راؤول أسينسيو عن التدريبات بسبب إصابته بالإنفلونزا، إلا أن مشاركته أمام ريال سوسيداد لا تبدو مهددة حتى الآن.

مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

حازم حمدان المجني عليه

ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

مخدر اغتصاب الفتيات

السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

ضياء السيد

7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد