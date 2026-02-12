صداع جديد في مدريد.. مبابي يُربك حسابات الملكي قبل مواجهة سوسيداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تدريباته، استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب فالنسيا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "ميستايا"، وانتهى بانتصار ريال مدريد بهدفين دون رد، ليعزز موقعه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة، ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة في سباق الصدارة.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد مساء السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في لقاء ينطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وعلى صعيد الاستعدادات، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في المباراة لا تزال محل شك، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت التقارير أن مبابي يعاني من إجهاد في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها بالتواء في ديسمبر الماضي، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي خاص، على أن يُحسم موقفه النهائي عقب الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.

وأكدت المصادر أن الجهاز الفني لن يخاطر بإشراك مبابي قبل التأكد من جاهزيته الكاملة، خاصة مع اقتراب مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا.

في المقابل، غاب راؤول أسينسيو عن التدريبات بسبب إصابته بالإنفلونزا، إلا أن مشاركته أمام ريال سوسيداد لا تبدو مهددة حتى الآن.