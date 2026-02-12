ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

جدد قاضي المعارضات حبس 8 متهمين بقتل صاحب معرض سيارات في فيصل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما تلاحق الأجهزة الأمنية متهما هاربا أصدرت النيابة المختصة له قرارا بضبطه وإحضاره.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل، في مشاجرة مع صاحب مطعم سي جمبري.

واستمعت النيابة لأقوال ٨ متهمين :صاحب مطعم السمك ونجل شقيقه و ٦ من العاملين بالمطعم والذين أكدوا أنهم كانوا يصدون هجوم المجني عليه وأعوانه ويدافعون عن أنفسهم وأنكروا مبادرتهم بالضرب والاعتداء.

وقررت النيابة جمع كافة الفيديوهات المسجلة من كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم ومحيطه وتفريغها من كافة الزوايا، كما قررت حجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات ثم أمرت بحبسهم بعد ورود التحريات.

وتسلمت أسرة المجني عليه جثمانه من مشرحة زينهم لتشييع جنازته ومواراته الثرى في مقابر الأسرة،, وأدى المئات صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد السيدة نفيسة وسط حالة من الانهيار لزوجته وأفراد أسرته.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن على منطقة فيصل بعد مقتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات في "قعدة صلح " مع صاحب مطعم تحولت لمشاجرة أصيب فيها حازم بطعنة بالفخذ أودت بحياته في الحال.

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دماءه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.