تحديد 1 أبريل لمحاكمة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر لإصابة 75 مريضا بالعمى

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 1 ابريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 10مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بتهمة الإصابة الخطأ لـ 75 مريضا والتسبب في فقدانهم البصر.

ويمثل أمام المحكمة 5 أطباء وفني و 4 ممرضين مخلى سبيلهم عقب انتهاء التحقيقات معهم وورود كافة التقارير الفنية من اللجان التي شكلتها النيابة العامة.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى

كان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شامل، مؤكدًا أنه "لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم".

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الوزير وجّه فور تداول الشكاوى بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق شملت:

* لجنة طبية لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات.

* لجنة مكافحة عدوى لفحص الالتزام بالمعايير الوقائية.

* لجنة فنية لمراجعة سلامة المعدات الطبية.

* لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية.

وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ليصدر الوزير عدة قرارات أبرزها:

* وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.

* إنهاء تكليف مدير المستشفى والتحقيق معه.

* إيقاف أطباء الرمد المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

* تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.

* مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة.