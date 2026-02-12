قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
حوادث

سقوط قواد و5 سيدات داخل نادي صحي مشبوه في العجوزة.. تفاصيل

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس قواد و 5 سيدات ورجل آخر ألقي القبض عليهم في نادي صحي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول ممارسات المتهمين ونشاطهم المشبوه، كما أمرت بإرسال هواتفهم المحمولة لإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وبيان محتواها من محادثات المتهم الرئيسي مع عملائه من راغبي المتعة الحرام. 

وكشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي يدار كستار للأعمال المنافية للآداب في منطقة العجوزة وألقت القبض على مدير النادي ورجل آخر و 5 سيدات . 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" وشخص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

