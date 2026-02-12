سقوط قواد و5 سيدات داخل نادي صحي مشبوه في العجوزة.. تفاصيل

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس قواد و 5 سيدات ورجل آخر ألقي القبض عليهم في نادي صحي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول ممارسات المتهمين ونشاطهم المشبوه، كما أمرت بإرسال هواتفهم المحمولة لإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وبيان محتواها من محادثات المتهم الرئيسي مع عملائه من راغبي المتعة الحرام.

وكشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي يدار كستار للأعمال المنافية للآداب في منطقة العجوزة وألقت القبض على مدير النادي ورجل آخر و 5 سيدات .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" وشخص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.