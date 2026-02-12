بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر

بين جدران سكن بسيط في مدينة 6 أكتوبر، بدأت قصة "شاب وفتاة" كان من المفترض أن يجمعهما سقف واحد ومودة لا تنقطع، لكن قطار حياتهما الزوجية اصطدم بـ "جدار الشك" الذي هدم كل شيء، لينتهي الحال بالزوج (26 عاماً) بين جدران المستشفى يصارع الموت، وبالزوجة (العشرينية) خلف القضبان.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على ربة منزل، لاتهامها بطعن زوجها بسلاح أبيض "سكين" داخل مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من والد المجني عليه فني ألوميتال، يفيد بإصابة نجله البالغ من العمر 26 عاماً عامل إطارات بطعنات نافذة في الصدر والبطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بعدما توجهت إلى ورشة إطارات حيث يعمل زوجها، وسددت له الطعنات أمام زملائه قبل أن تلوذ بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية سابقة تركت على إثرها الزوجة المنزل منذ شهر بسبب شك الزوج في سلوكها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.