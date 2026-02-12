قمة المجد الإنجليزي.. محمد صلاح بين كبار تاريخ البريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح، ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه بعدما حل في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ "البريميرليج" وفق تصنيف صادر عن شبكة GiveMeSport البريطانية.

وتفوق صلاح، في هذا التصنيف التاريخي على أسماء أسطورية تركت بصمة لا تمحى في الملاعب الإنجليزية من بينها ريان جيجز وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين ليؤكد أن تأثيره تجاوز حدود نادي ليفربول وتحول إلى أحد أبرز رموز المسابقة الأشهر عالميًا.

وجاء "الفرعون المصري" في المركز الرابع خلف الفرنسي تييري هنري المتصدر وواين روني صاحب المركز الثاني وآلان شيرر ثالثا ضمن قائمة ضمت نخبة من أساطير الكرة الإنجليزي في شهادة جديدة على القيمة الفنية والتاريخية لما قدمه صلاح منذ انطلاق مسيرته في إنجلترا.

صلاح يحصد جائزة الأفضل ويصنع التاريخ

وواصل محمد صلاح، حصد الجوائز الفردية بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين خلال الحفل الذي أقيم بمدينة مانشستر بحضور عدد كبير من نجوم الكرة الإنجليزية السابقين والحاليين.

وتفوق نجم ليفربول في سباق التتويج بالجائزة على عدد من أبرز نجوم الدوري أبرزهم أليكسيس ماك أليستر وألكسندر إيزاك وبرونو فيرنانديز وكول بالمر وديكلان رايس.

وبهذا الإنجاز، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات بعدما سبق له الفوز بها موسمي 2017-2018 و2021-2022 ليحطم أرقامًا سجلها أساطير المسابقة.

كما تخطى صلاح أسماء كبيرة حصدت الجائزة مرتين فقط مثل آلان شيرر وتييري هنري وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي.

موسم استثنائي وأرقام قياسية

وقدم النجم المصري موسما استثنائيا قاد خلاله ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه معادلا الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

كما توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا للمرة الرابعة في مسيرته ليعادل رقم الأسطورة تييري هنري ويصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز.

وإلى جانب ذلك، حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة "البريميرليج" بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الصحفيين الرياضيين في إنجلترا،

بعدما نال 90% من الأصوات في سابقة تاريخية تؤكد مكانته كأحد أعظم نجوم اللعبة.