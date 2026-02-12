7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن آخر تطورات مستقبل المالي أليو ديانج، نجم النادي الأهلي، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن اثنين من مسؤولي نادي بيراميدز عقدوا جلسة مع اللاعب عقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، من أجل مناقشة إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق السماوي.

وأضاف أن عقد ديانج مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن اللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة خلال فترة تواجد مدرب الأهلي السابق السويسري مارسيل كولر.

وأشار شلبي إلى أن بيراميدز عرض على ديانج عقدًا بقيمة 7.5 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، مؤكدًا أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال، خاصة أن عرض الأهلي للتجديد لم يلق قبولًا لديه.

واختتم بأن أليو ديانج لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي.