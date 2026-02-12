سلوت: قدمنا أداءً جيدًا لكن كان يجب أن نسجل أكثر

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عقب فوز فريقه على سندرلاند بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا رضاه عن الأداء العام، مع الإشارة إلى ضرورة استغلال الفرص بشكل أفضل.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع “Anfield Sector” إن فريقه كان جيدًا في معظم الجوانب، موضحًا أن اللاعبين تعاملوا بذكاء مع الكرات الطويلة والكرات الثابتة، ونجحوا في الفوز بالكرات الثانية، وهو ما ساعدهم على السيطرة على المباراة.

سيطرة واستحواذ وفرص مهدرة

وأكد مدرب ليفربول أن فريقه تفوق في الاستحواذ وصناعة الفرص، لكنه لم يكن راضيًا عن عدد الأهداف، مشيرًا إلى أن ليفربول كان يستحق تسجيل أكثر من هدف، خاصة مع كثرة الفرص التي سنحت في الشوط الثاني.





وأضاف أن الفريق دافع بصورة قوية في جميع مراحل اللقاء، وهو ما ساعدهم على الحفاظ على نظافة الشباك والخروج بالنقاط الثلاث.

إصابة إندو تقلق الجهاز الفني



وعن إصابة واتارو إندو وخروجه من الملعب، أوضح سلوت أن الإصابة تبدو خطيرة مبدئيًا، وأن اللاعب قد يغيب لفترة طويلة، لكنه شدد على أن التقييم النهائي سيكون بعد الفحوصات الطبية التي ستجرى في اليوم التالي.

وأشاد سلوت بعقلية اللاعب، مؤكدًا أنه تحامل على نفسه واستمر في الملعب رغم الألم.

الضغط في ليفربول لا يتغير

وتحدث سلوت عن طبيعة الضغط داخل النادي، مؤكدًا أن الفوز في كل مباراة يعد مطلبًا ثابتًا سواء كان الفريق في الصدارة أو في أي مركز آخر، مشيرًا إلى أن هذا الضغط جزء من شخصية ليفربول.

إشادة بصلاح ورقم جيرارد

واختتم سلوت تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح بعد معادلته رقم ستيفن جيرارد في صناعة الأهداف بالدوري، مؤكدًا أن صلاح يمتلك أرقامًا عديدة، وتوقع أن يتجاوز رقم جيرارد قريبًا



