غيابات مؤثرة تضرب صفوف ليفربول قبل مواجهة سندرلاند في البريميرليج

يواجه فريق ليفربول عدة غيابات بارزة قبل مباراته المرتقبة أمام سندرلاند، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند مساء غدٍ الأربعاء، في لقاء يسعى خلاله الريدز لتحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويفتقد ليفربول خدمات لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، بعد تعرضه للطرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه الماضية أمام مانشستر سيتي، ما يحرمه من المشاركة في لقاء سندرلاند.

كما يستمر غياب جيريمي فريمبونج بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام قره باغ في دوري أبطال أوروبا، بينما يغيب كل من كونور برادلي، وجيوفاني ليوني، وألكسندر إيزاك نتيجة إصابات طويلة الأمد.

وتحوم الشكوك حول جاهزية المدافع جو جوميز للمشاركة في اللقاء، حيث أكد المدير الفني لليفربول آرني سلوت أن اللاعب لم يشارك في التدريبات حتى الآن، مشيرًا إلى احتمالية عودته للتدريب لأول مرة، مع بقاء موقفه من المشاركة الأساسية غير محسوم.

وأوضح سلوت أن غياب جوميز، حال تأكد، سيعني افتقاد الفريق لعدد من اللاعبين الذين يشغلون نفس المركز، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي سندرلاند في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة للفريقين في سباق التقدم بجدول المسابقة.