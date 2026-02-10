قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غيابات مؤثرة تضرب صفوف ليفربول قبل مواجهة سندرلاند في البريميرليج

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

يواجه فريق ليفربول عدة غيابات بارزة قبل مباراته المرتقبة أمام سندرلاند، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند مساء غدٍ الأربعاء، في لقاء يسعى خلاله الريدز لتحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويفتقد ليفربول خدمات لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، بعد تعرضه للطرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه الماضية أمام مانشستر سيتي، ما يحرمه من المشاركة في لقاء سندرلاند.

كما يستمر غياب جيريمي فريمبونج بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام قره باغ في دوري أبطال أوروبا، بينما يغيب كل من كونور برادلي، وجيوفاني ليوني، وألكسندر إيزاك نتيجة إصابات طويلة الأمد.

وتحوم الشكوك حول جاهزية المدافع جو جوميز للمشاركة في اللقاء، حيث أكد المدير الفني لليفربول آرني سلوت أن اللاعب لم يشارك في التدريبات حتى الآن، مشيرًا إلى احتمالية عودته للتدريب لأول مرة، مع بقاء موقفه من المشاركة الأساسية غير محسوم.

وأوضح سلوت أن غياب جوميز، حال تأكد، سيعني افتقاد الفريق لعدد من اللاعبين الذين يشغلون نفس المركز، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي سندرلاند في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة للفريقين في سباق التقدم بجدول المسابقة.

