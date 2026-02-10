موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار في تدريبات برشلونة أتلتيك

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن الظهور اللافت للاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم خلال تدريبات فريق برشلونة أتلتيك، حيث نجح في ترك انطباع إيجابي لدى الجهاز الفني بفضل مستواه الفني المميز وتحركاته النشطة داخل الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند في عقده يمنح النادي الكتالوني أحقية التعاقد معه بشكل نهائي بنهاية الموسم، حال استمرار تألقه وتقديمه مستويات مميزة.

وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سبق وأن خطف الأنظار رفقة منتخب مصر تحت 17 عامًا، وهو ما شجع إدارة برشلونة على منحه فرصة خوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق الرديف، تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن حمزة عبد الكريم ينتظر حاليًا الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده، تمهيدًا لظهوره في المباريات الرسمية مع برشلونة أتلتيك خلال الفترة المقبلة.