غدًا.. قطع المياه عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن ضعف المياه عن مدينة دسوق وانقطاعها بالقرى التابعة، وذلك غداً الأربعاء من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة غسيل وتطهير وتعقيم المرشحات والمروقات لمحطة مياه أم علي مما يؤدي إلى توقف المحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

