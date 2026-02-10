قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الأمم المتحدة لتعزيز منظومة مياه الشرب

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، سبل دعم وتعزيز منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وممثلى وزارات الخارجية، الإسكان، الصحة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوسع في إنشاء محطات المعالجة، ومد شبكات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات القائمة، إلى جانب عرض الأهداف الاستراتيجية التي تركز على توفير كوب مياه نظيف، مع رفع الكفاءة التشغيلية، وترشيد النفقات، وتطوير القدرات المؤسسية، لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة العامة.

كما تم عرض مؤشرات الأداء ونسب التغطية على مستوى المحافظة، والتي شملت نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة التصميمية للمحطات، وأطوال الشبكات، ونسب المعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، بما يحقق التنمية المستدامة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى توجه الدولة نحو مواصلة دعم المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متقدمة طبقاً للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة أن مصر تُعد دولة متقدمة وليست نامية، في ضوء ما لمسه من تطور ملحوظ في البنية التحتية، وحجم المشروعات القومية المنفذة، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع الإشادة بالتخطيط المؤسسي والاستثمارات الموجهة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

