بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب جدد لرئيس مدينة بيلا

أصدر الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 7852 لسنة 2026م، بإجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء القرى ونواب رئيس مركز ومدينة بيلا.

شملت الحركة تكليف سارة حسن الحمادي، نائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا لمتابعة الخطة الاستثمارية والتنسيق الحضاري والتجميل، وعلى محمد أمين، نائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون القرى.

وتضمنت الحركة تكليف كل من: عاطف عبد المنصف عطية، نائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا للإشغالات والإزالات والنظافة، وإبراهيم عبد الحكم، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر العجمي، وعلاء محمود خطاب، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحوة.