قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاء موسع بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة لدعم التعليم والبحث العلمي | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين، في لقاء يعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك بين الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية علوم الرياضة السابق.

وخلال اللقاء، رئيس جامعة كفر الشيخ برئيس جامعة المنصورة، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية بما يخدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل مع جامعة المنصورة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خالص التهاني للدكتور يحيى زكريا عيد، بمناسبة توليه رئاسة جامعة كفر الشيخ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما تشهده جامعة كفر الشيخ من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم المشروعات البحثية المشتركة، بما يعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويسهم في خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات المتميزة التي تجمع جامعتي كفر الشيخ والمنصورة، مؤكدين حرصهما على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يدعم مسيرة التعليم العالي في مصر.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد