لقاء موسع بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة لدعم التعليم والبحث العلمي | صور

استقبل الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين، في لقاء يعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك بين الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية علوم الرياضة السابق.

وخلال اللقاء، رئيس جامعة كفر الشيخ برئيس جامعة المنصورة، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية بما يخدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل مع جامعة المنصورة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خالص التهاني للدكتور يحيى زكريا عيد، بمناسبة توليه رئاسة جامعة كفر الشيخ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما تشهده جامعة كفر الشيخ من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم المشروعات البحثية المشتركة، بما يعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويسهم في خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات المتميزة التي تجمع جامعتي كفر الشيخ والمنصورة، مؤكدين حرصهما على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يدعم مسيرة التعليم العالي في مصر.