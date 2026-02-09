قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل ناساف كارشي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ناساف كارشي الأوزبكي والشرطة العراقي
ناساف كارشي الأوزبكي والشرطة العراقي
حمزة شعيب

 

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة ناساف كارشي الأوزبكي وضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الاستقلال، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وافتتح ناساف كارشي التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مورودبيك رحمتوف في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الشرطة العراقي في إدراك التعادل عند الدقيقة 68، عن طريق شريف عبد الكاظم.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة من حيث الاستحواذ والسيطرة لصالح فريق الشرطة العراقي خلال معظم فتراتها، حيث صنع عدة فرص محققة أمام مرمى الفريق الأوزبكي، إلا أن التسرع في إنهاء الهجمات، إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم لأصحاب الأرض، حال دون ترجمة السيطرة إلى أهداف إضافية.

وكان روزيكول بيرديف، المدير الفني لفريق ناساف كارشي، قد أكد قبل اللقاء أهمية المباراة وصعوبتها، واصفًا إياها بأنها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

تشكيل ناساف كارشي الأوزبكي 

دخل ناساف كارشي المباراة بتشكيل ضم:

  • حراسة المرمى: عبدالوحد نعماتوف
  • الدفاع: ألبيك دافرونوف، عمر أشمورودوف، غوليب غايبولايف، زافارمرد عبد الرحماتوف
  • الوسط: مورودبيك رحمتوف، أويبيك روستاموف، شاروف موخدينوف
  • الهجوم: ساردوربيك باخروموف، بوبور عبدخليقوف، أدينيس شالا

تشكيل الشرطة العراقي 

في المقابل، خاض الشرطة العراقي اللقاء بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: حسن أحمد
  • الدفاع: طارق أجون، مناف يونس، مصطفى سعدون
  • الوسط: معتز زدام، فهد اليوسف، دومينيك مندي، عبدالرزاق قاسم
  • الهجوم: حسين علي الساعدي، حسين جبار، محمود المواس

موقف الفريقين في الترتيب وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع ناساف كارشي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب مرحلة الدوري، فيما ارتفع رصيد الشرطة العراقي إلى نقطتين في المركز الحادي عشر.

ناساف كارشي الأوزبكي الشرطة العراقي دوري ابطال اسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين

الإسكان تحسم الأمر.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد