تعادل ناساف كارشي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة ناساف كارشي الأوزبكي وضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الاستقلال، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وافتتح ناساف كارشي التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مورودبيك رحمتوف في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الشرطة العراقي في إدراك التعادل عند الدقيقة 68، عن طريق شريف عبد الكاظم.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة من حيث الاستحواذ والسيطرة لصالح فريق الشرطة العراقي خلال معظم فتراتها، حيث صنع عدة فرص محققة أمام مرمى الفريق الأوزبكي، إلا أن التسرع في إنهاء الهجمات، إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم لأصحاب الأرض، حال دون ترجمة السيطرة إلى أهداف إضافية.

وكان روزيكول بيرديف، المدير الفني لفريق ناساف كارشي، قد أكد قبل اللقاء أهمية المباراة وصعوبتها، واصفًا إياها بأنها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

تشكيل ناساف كارشي الأوزبكي

دخل ناساف كارشي المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: عبدالوحد نعماتوف

الدفاع: ألبيك دافرونوف، عمر أشمورودوف، غوليب غايبولايف، زافارمرد عبد الرحماتوف

الوسط: مورودبيك رحمتوف، أويبيك روستاموف، شاروف موخدينوف

الهجوم: ساردوربيك باخروموف، بوبور عبدخليقوف، أدينيس شالا

تشكيل الشرطة العراقي

في المقابل، خاض الشرطة العراقي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسن أحمد

الدفاع: طارق أجون، مناف يونس، مصطفى سعدون

الوسط: معتز زدام، فهد اليوسف، دومينيك مندي، عبدالرزاق قاسم

الهجوم: حسين علي الساعدي، حسين جبار، محمود المواس

موقف الفريقين في الترتيب وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع ناساف كارشي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب مرحلة الدوري، فيما ارتفع رصيد الشرطة العراقي إلى نقطتين في المركز الحادي عشر.