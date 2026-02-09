قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
أخبار البلد

عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمد الاسكندرانى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية وضع خطة للتنبؤ بالمخاطر التى يتعرض لها  الأطفال على الإنترنت ومواجهتها ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل دراسة آليات تطبيق معايير حماية عمرية على استخدام بعض الألعاب أو المواقع الخطرة، وحجب الألعاب الرقمية التى تخلق دائرة اجتماعية ضارة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة للتوعية بآليات فرض الأسر لمعايير الأمان فى متصفحات الاطفال والتطبيقات التى يستخدمونها، و إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للطفل، وكذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى بناء محتوى تعليمى تفاعلى يناقش السلامة الرقمية فى المناهج والأنشطة المدرسية.

مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى


جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك فى إطار إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والنائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد العطيفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب  رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والسادة النواب رؤساء اللجان بمجلس النواب،والفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، وممثلى المنصات الدولية.

خلال الجلسة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز محاور المخاطر التى يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، حيث يتمثل المحور الأول فى الدوائر الاجتماعية الرقمية المغلقة التي يكونها الأطفال مع اشخاص رقميا وبناء علاقات ثقة وهمية يتم استغلالها لاحقًا فى التأثير على الطفل عاطفيًا؛ مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع الطفل إلى السعى المستمر للحصول على رضا هؤلاء الأشخاص، بما يعزز قدرتهم على السيطرة عليه، مضيفا أن من بين هذه المخاطر كذلك ما يعرف بالقدوة السلبية الزائفة، التى تسهم فى تطبيع السلوكيات الخاطئة أو غير الأخلاقية لدى الأطفال.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يتمثل فى منصات الألعاب الخطيرة؛ موضحًا أنها تتضمن أربعة أشكال رئيسية للمخاطر وهي أولا: أن بعضها ليس مجرد منصات ترفيهية بل فضاءات تواصل مفتوحة تتيح آليات للحديث الصوتى أو النصى بين الأطفال ومن هم أكبر فى السن مما يعرضهم لخطر التعرض لمحتوى غير ملائم داخل الألعاب وذلك من خلال إضافات يصنعها المستخدمون بما يعرف بمحتوى ينتجه المستخدمون، ثانيا:  تعرض الأطفال لمحتوى عنيف غير مناسب لأعمارهم ولا يتسق مع قيم المجتمع، وثالثا: الاستدراج من خلال تحديات تحفز الأطفال  بتحديات لتخطى مستويات أعلى فى اللعبة من خلال القيام بأفعال ضارة لهم ولغيرهم ، ورابعا الإدمان الرقمى والإنفاق المفرط لما تشجعه هذه الألعاب من إنفاق لشراء أدوات إضافية فى الالعاب تفتح لهم مستويات أعلى فى اللعبة او الارتقاء فى مستوياتها.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المحور الثالث من المخاطر التى تحيط بالأطفال على الإنترنت يتمثل فى الخوارزميات الموجهة لزيادة كثافة التفاعل والمشاهدة  لكونها مصممة لتحليل أنماط استخدام الأطفال، والتعرف على اهتماماتهم ومخاوفهم، بما يتيح توجيه محتوى يتوافق مع هذه الاهتمامات بهدف زيادة معدلات التفاعل؛ لافتا إلى أن خطورة هذه الآليات تكمن فى قدرتها على دفع الأطفال نحو التعرض لمحتوى أكثر تطرفًا، إلى جانب تعزيز القيم والسلوكيات السلبية.

وشدد الدكتور عمرو طلعت على أهمية وضع آلية لإحداث نوع من التوازن  بين عدم حرمان الأطفال من منافع الفضاء السيبراني بعدم الإفراط في تقييد استخدامهم، وحمايتهم من المخاطر التي تحيق بهم وعدم التفريط فى حق كل طفل  في أن ينعم بسلام نفسى اجتماعي ويتعلم ويلعب في بيئات سوية تحافظ على إنسانيته.

وزير الاتصالات الإنترنت الاتصالات المواقع الخطرة الألعاب

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

