تألق حراس مرمى الأهلي من مران اليوم قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

تألق حراس مرمى النادي الأهلي من مران اليوم، استعداداً لمواجهة الاسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة الحارس الدولي محمد الشناوي لحماية عرين الفريق في مواجهة الإسماعيلي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار الاعتماد على الشناوي بعد غيابه عن بعض المباريات الأخيرة، في إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لمنح الفرصة أكثر من حارس والحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للجميع.

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن تحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة الإسماعيلي.

وشهد المران تنفيذ جزء بدني، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة والتركيز على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

كما أغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، عقب العودة من الجزائر وحسم التأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل أمام شبيبة القبائل.