قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدورى

مران الاهلي
مران الاهلي
ميرنا محمود

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

و شارك الاعلامي أحمد شوبير جمهوره لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدورى.

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن تحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة الإسماعيلي.

وشهد المران تنفيذ جزء بدني، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة والتركيز على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

كما أغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، عقب العودة من الجزائر وحسم التأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل أمام شبيبة القبائل.

مران الاهلي شوبير بطولة الدوري الممتاز الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد