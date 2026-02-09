استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

و شارك الاعلامي أحمد شوبير جمهوره لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدورى.

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن تحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة الإسماعيلي.

وشهد المران تنفيذ جزء بدني، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة والتركيز على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

كما أغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، عقب العودة من الجزائر وحسم التأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل أمام شبيبة القبائل.