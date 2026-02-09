قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
الروح القتالية .. أول تعليق من مدرب تشيلسي بعد سلسلة النتائج الإيجابية

مجدي سلامة

أثنى ليام روزينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، على القوة الذهنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ توليه القيادة الفنية قبل أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تجاوز عدة تحديات رغم ضغط المباريات وكثرة الغيابات.

ولم يتعرض تشيلسي لأي تعثر خلال هذه الفترة سوى في مواجهتي أرسنال بنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث اعتبر روزينيور أن الخسارتين جاءتا أمام فريق يصنفه كثيرون كأفضل فريق في أوروبا حاليًا، وفي ظل غياب عدد من العناصر الأساسية.

وحقق تشيلسي انتصارين متتاليين بنتيجة 3-2 أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يضيف فوزًا جديدًا خارج ملعبه على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، ليصل إلى أربعة انتصارات متتالية في المسابقة المحلية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، كما ضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويستعد لاستضافة ليدز يونايتد يوم الثلاثاء المقبل.

وقال روزينيور خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أنظر لما حدث قبل قدومي، خسارتانا كانتا أمام فريق قوي جدًا، ولم نكن مكتملين عدديًا في المباراتين، واللاعبون أظهروا ذهنية قوية جدًا، سواء في العودة أمام وست هام بعد التأخر بهدفين أو في مواجهة نابولي".

وأشار المدرب إلى أن ضغط الجدول فرض على الجهاز الفني تدوير اللاعبين بشكل مستمر، موضحًا أن الفريق لم يحصل على فترة إعداد مناسبة للموسم بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ورغم ذلك قدم اللاعبون مستويات مميزة.

وأضاف: "الجدول مرهق، لكننا نعمل على إدارة الأحمال البدنية بشكل جيد، ونحرص على تجهيز اللاعبين تكتيكيًا وتقديم الحلول المناسبة داخل الملعب".

وبخصوص الإصابات، أكد روزينيور أن لاعب الوسط أندريه سانتوس جاهز للمشاركة بعد تعرضه لتدخل قوي في مباراة وولفرهامبتون، بينما لا يزال موقف المدافع ريس جيمس غير محسوم بسبب إصابة طفيفة، مع إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة مواجهة ليدز يونايتد، رغم ابتعاد الفريق بست نقاط عن مراكز الهبوط، قائلًا: "المباراة لن تكون سهلة، وعلينا التركيز فقط على مواجهة الغد دون الالتفات لما حدث في الماضي".

تشيلسي روزينيور النتائج الإيجابية

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

