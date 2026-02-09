زيادة رواتب وأمان وظيفي مرتقب للعاملين المؤقتين بمراكز الشباب| تفاصيل

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف العاملين المؤقتين بمراكز الشباب لن يُغلق إلا بالتوصل إلى حل عادل يضمن لهم أجرًا منصفًا وأمانًا وظيفيًا مستقرًا، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف حتى حصول كل عامل على حقه كاملًا.

وأوضحت الشريف أنها التقت اليوم بوزير الشباب والرياضة، في إطار تفعيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به، لمناقشة أزمة العاملين المؤقتين بمجالس إدارات مراكز الشباب، حيث تم بحث سبل زيادة الرواتب وتنظيم العلاقة القانونية بين العاملين والوزارة بما ينهي سنوات من عدم الاستقرار الوظيفي.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة رواتب العاملين

وأكدت النائبة أن اللقاء شهد تعاونًا جادًا من وزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة رواتب العاملين بما يتناسب مع حجم الجهد والمسؤوليات التي يتحملونها داخل مراكز الشباب.

وأضافت أن الوزير أكد التوجه نحو تنظيم الوضع القانوني للعاملين المؤقتين بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم المهنية، لافتة إلى أن العاملين ينتظرون أخبارًا إيجابية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشددت نشوى الشريف على أن اللقاء يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمة، ويمثل خطوة مهمة نحو إنصاف آلاف العاملين الذين يؤدون دورًا أساسيًا في خدمة شباب مصر داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والنائبة ريهام عبد النبي.