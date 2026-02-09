تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، وأعضاء المجلس، والأجهزة الفنية، وجميع العاملين بالنادي، بخالص التعازي والمواساة لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وابن نادي المقاولون العرب، ولأسرته الكريمة، في وفاة المغفور له بإذن الله “جده لوالدته”.

المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده

ودعا مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، في بيان التعزية، المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وشيع المئات من أهالي قرية نجريج والقرى المجاورة، جنازة الحاج أحمد عبد العزيز البمبي- جد النجم العالمي محمد صلاح لأمه - إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، والذي وافته المنيه صباح اليوم الإثنين.