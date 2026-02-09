خالد الغندور ينعى جد محمد صلاح

حرص الإعلامي خالد الغندور ، على تقديم واجب العزاء في وفاة جد الفرعون المصري محمد صلاح .

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"البقاء لله في وفاة جد النجم محمد صلاح و ربنا يرحمه و يغفر له".



توفى أحمد عبد العزيز البمبي، جد النجم المصري محمد صلاح لوالدته، وتشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم في قرية نجريج، مسقط رأسه.

وأعلن عبد العزيز البمبي، نجل الفقيد وخال محمد صلاح، وفاة والده خلال منشور عبر فيسبوك قال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله.

وتُشيع جنازة الفقيد في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

ولم يعلق محمد صلاح حتى الآن على وفاة جده.