تقييم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي.. غياب التأثير في ليلة سقوط ليفربول

إسراء أشرف

لم يتمكن النجم المصري محمد صلاح من ترك بصمته الهجومية خلال مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي، التي أُقيمت مساء أمس، الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهد اللقاء تفوق مانشستر سيتي على أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، حيث تقدم ليفربول أولًا عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من ركلة ثابتة، قبل أن يدرك برناردو سيلفا التعادل للسيتي في الدقيقة 84، ثم حسم إيرلينج هالاند المواجهة بهدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشارك محمد صلاح في اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية، إلا أنه فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف، ليحصل على تقييم بلغ 6.7 من 10 وفقًا للإحصائيات.

ولمس قائد المنتخب المصري الكرة 37 مرة، وبلغت دقة تمريراته 83%، دون أن يسدد أي كرة مباشرة على المرمى، في ظل التنظيم الدفاعي المحكم لمانشستر سيتي وتراجع الفاعلية الهجومية لليفربول.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة ليواصل مطاردته لأرسنال في صراع الصدارة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

