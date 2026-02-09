عرض "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في فيلم لاب فلسطين

بعد جولة سينمائية مميزة ومتوجة بعدة جوائز، يُعرض فيلم الإثارة المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد في فيلم لاب فلسطين يوم الأربعاء 11 فبراير الساعة 6 مساءً في مسرح رام الله البلدي - مبنى البلدية ضمن فعاليات "سينماد" التي أطلقتها شركة MAD Solutions لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

فيلم لاب فلسطين هو منظمة غير ربحية غير حكومية تعمل على تعزيز إنتاج الأفلام ومشاهدتها في فلسطين بالإضافة لإلهام جمهور أوسع من محبي السينما وتمكين جيل جديد من صانعي الأفلام الفلسطينيين.

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تتمحور أحداثه حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

حصد الفيلم أول جائزة له - جائزة الجمهور في مهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب في دورته السادسة قبل أن ينطلق في رحلة دولية عُرض فيها في عدة مهرجانات منها من فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان أفريكالديا السينمائي في إسبانيا، حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي حيث نال جائزة الوهر الذهبي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مهرجانات مرموقة أخرى.

فيلم المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة) وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).

وبالإضافة إلى صندوق برلين السينمائي العالمي، تلقى المشروع دعمًا من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.

محمد رشاد مخرج وكاتب ومنتج مصري تخرج في جامعة الإسكندرية بدرجة في الهندسة المدنية. بعد إكمال ورشة عمل لصناعة الأفلام لمدة عامين في مدرسة الجيزويت الثقافية للسينما بالإسكندرية، أخرج فيلمين روائيين قصيرين: من بعيد (2005) ومكسيم (2007). عمل بعدها كمساعد مخرج في العديد من الأفلام البارزة، بما في ذلك فيلم الخروج للنهار للمخرجة هالة لطفي، التي شاركها في تأسيس حصالة فيلم.

وفي عام 2016 انتهى من فيلمه الوثائقي الطويل الأول النسور الصغيرة، والذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن المسابقة الرسمية، وحصل بعد ذلك على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان مالمو للفيلم العربي. قام بتجربة الإنتاج لأول مرة في الفيلم الوثائقي الطويل الشغلة من إخراج رامز يوسف.