إرنست رينان يفتح ملف البدايات: «تاريخ بني إسرائيل» بين العبودية والوحي

في كتاب يثير الأسئلة قبل أن يقدم الإجابات، يعود المفكر والمؤرخ وعالم الآثار الفرنسي إرنست رينان إلى واحدة من أكثر القضايا التاريخية والدينية تعقيدًا، عبر كتابه «تاريخ بني إسرائيل»، الصادر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، بترجمة الدكتورة داليا محمد السيد الطوخي أستاذ الترجمة بكلية الألسن – جامعة عين شمس، والدكتورة رباب حمدي قنديل أستاذ الترجمة المساعد بالقسم نفسه.

وقد حظي الكتاب بإقبال لافت من جمهور القراء، أهّله للدخول ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يستعرض رينان في هذا العمل رحلة بني إسرائيل منذ البدايات الأولى للترحال، مرورًا بتشكّل المجتمع القبلي السامي، وصولًا إلى الاستقرار في أرض كنعان. وهي رحلة لا تُروى بوصفها سردًا تاريخيًا تقليديًا، بل باعتبارها تشكّلًا ذهنيًا وحضاريًا، تتقاطع فيه الأسطورة مع الواقع، والدين مع التاريخ، والإنساني مع القاسي.

ويتوقف المؤلف عند السمات العامة للعرق السامي، ويعقد مقارنات لافتة بين اللغة العبرية واللغة اليونانية، كاشفًا عن اختلافات جوهرية في البنية والتفكير والتعبير، كما يغوص في تفاصيل حياة الخيمة ونمط العيش البدوي الصارم، موضحًا تأثيره العميق على العقلية السامية الرحّالة، وعلى رؤيتهم للإله، والسلطة، والعالم.

ويمتد السرد ليرصد أثر الحضارة البابلية القديمة في تشكيل الوعي العبراني، ثم يتناول انتقال بني إسرائيل بين مصر وسوريا، وصولًا إلى لحظة الخروج من مصر، في سياق تاريخي شهد ثورات العبيد، وبروز دور النبي موسى وهارون عليهما السلام في قيادة قومهما للخلاص من «بيت العبودية»، وعبور صحراء فاران.

ويخصص رينان مساحة واسعة لمرحلة التيه في صحراء سيناء (حوريب)، بما حملته من اختبارات قاسية، ونقص في الماء والغذاء، وصراعات البقاء، إلى جانب المعجزات التي ارتبطت بهذه المرحلة. كما يتناول تجلّي الله لموسى عليه السلام في الوادي المقدس، ونزول الوحي، وتسلم الألواح التي تحولت إلى شريعة وقانون، وأرست الأساس الديني لليهودية.

ويختتم الكتاب بتتبع لحظة العبور الكبرى، مع اجتياز نهر الأردن قبالة أريحا، والتحول من حياة الترحال إلى الاستقرار، ومن الخيمة إلى الدولة، عبر احتلال كنعان وتأسيس أول مملكة يهودية بقيادة النبي داوود عليه السلام.

لا يقدم «تاريخ بني إسرائيل» مجرد سرد لماضٍ بعيد، بل يسعى إلى فهم اللحظة التي يتحول فيها الإنسان من جماعة تائهة إلى أمة صاحبة رسالة، ومن الهروب إلى تأسيس الشريعة والدولة.

فما بين خيمة تُطوى، ولوح يُرفع، وصحراء لا ترحم، يرسم رينان مسار التيه بوصفه شرطًا أوليًا للوصول.