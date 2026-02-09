قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إرنست رينان يفتح ملف البدايات: «تاريخ بني إسرائيل» بين العبودية والوحي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

في كتاب يثير الأسئلة قبل أن يقدم الإجابات، يعود المفكر والمؤرخ وعالم الآثار الفرنسي إرنست رينان إلى واحدة من أكثر القضايا التاريخية والدينية تعقيدًا، عبر كتابه «تاريخ بني إسرائيل»، الصادر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، بترجمة الدكتورة داليا محمد السيد الطوخي أستاذ الترجمة بكلية الألسن – جامعة عين شمس، والدكتورة رباب حمدي قنديل أستاذ الترجمة المساعد بالقسم نفسه.

وقد حظي الكتاب بإقبال لافت من جمهور القراء، أهّله للدخول ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يستعرض رينان في هذا العمل رحلة بني إسرائيل منذ البدايات الأولى للترحال، مرورًا بتشكّل المجتمع القبلي السامي، وصولًا إلى الاستقرار في أرض كنعان. وهي رحلة لا تُروى بوصفها سردًا تاريخيًا تقليديًا، بل باعتبارها تشكّلًا ذهنيًا وحضاريًا، تتقاطع فيه الأسطورة مع الواقع، والدين مع التاريخ، والإنساني مع القاسي.

ويتوقف المؤلف عند السمات العامة للعرق السامي، ويعقد مقارنات لافتة بين اللغة العبرية واللغة اليونانية، كاشفًا عن اختلافات جوهرية في البنية والتفكير والتعبير، كما يغوص في تفاصيل حياة الخيمة ونمط العيش البدوي الصارم، موضحًا تأثيره العميق على العقلية السامية الرحّالة، وعلى رؤيتهم للإله، والسلطة، والعالم.

ويمتد السرد ليرصد أثر الحضارة البابلية القديمة في تشكيل الوعي العبراني، ثم يتناول انتقال بني إسرائيل بين مصر وسوريا، وصولًا إلى لحظة الخروج من مصر، في سياق تاريخي شهد ثورات العبيد، وبروز دور النبي موسى وهارون عليهما السلام في قيادة قومهما للخلاص من «بيت العبودية»، وعبور صحراء فاران.

ويخصص رينان مساحة واسعة لمرحلة التيه في صحراء سيناء (حوريب)، بما حملته من اختبارات قاسية، ونقص في الماء والغذاء، وصراعات البقاء، إلى جانب المعجزات التي ارتبطت بهذه المرحلة. كما يتناول تجلّي الله لموسى عليه السلام في الوادي المقدس، ونزول الوحي، وتسلم الألواح التي تحولت إلى شريعة وقانون، وأرست الأساس الديني لليهودية.
ويختتم الكتاب بتتبع لحظة العبور الكبرى، مع اجتياز نهر الأردن قبالة أريحا، والتحول من حياة الترحال إلى الاستقرار، ومن الخيمة إلى الدولة، عبر احتلال كنعان وتأسيس أول مملكة يهودية بقيادة النبي داوود عليه السلام.

لا يقدم «تاريخ بني إسرائيل» مجرد سرد لماضٍ بعيد، بل يسعى إلى فهم اللحظة التي يتحول فيها الإنسان من جماعة تائهة إلى أمة صاحبة رسالة، ومن الهروب إلى تأسيس الشريعة والدولة.

فما بين خيمة تُطوى، ولوح يُرفع، وصحراء لا ترحم، يرسم رينان مسار التيه بوصفه شرطًا أوليًا للوصول.

عالم الآثار الفرنسي إرنست رينان تاريخ بني إسرائيل المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح الدكتورة داليا محمد السيد الطوخ أستاذ الترجمة بكلية الألسن فعاليات معرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

معبر رفح

استعدادات مكثفة لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

مصر والصومال

الثوابت المصرية في القرن الأفريقي.. رسائل الدعم والسيادة الكاملة للصومال

صورة أرشيفية

"مبادرة ازرع".. الوادي الجديد: زرعنا 412 ألف فدان قمح

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد