حياة كريمة تهدي مراكز العزيمة 14 ألف كتاب عن الصحة النفسية والثقافة العامة

أهدت مؤسسة "حياة كريمة "مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 14 ألف كتاب في مجالات الصحة النفسية والاجتماعية والدينية والثقافة العامة، حيث تعزز القراءة الهدوء النفسي، وتزيد الثقة بالنفس، كما ترفع القدرة على فهم الذات والآخرين، مما يساعد في التغلب على الصدمات والعزلة الاجتماعية وتم تسليم أول دفعة بعدد 6000 كتاب لمكتبة مركز العزيمة ببورفؤاد.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة حياة كريمة ، حيث يتم تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة "ويتضمن المشروع تدريبات متنوعة على تصنيع الحلوى والمنتجات الغذائية المختلفة وتسويقها، فضلا عن تنفيذ أنشطة لرفع وعى الفئات المختلفة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنظيم زيارات منزلية للأسر لتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

على جانبٍ آخر، وفي نفس السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج وتم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية .

كما يعد تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين في الصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

كما أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ،كما يعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني بجانب الأنشطة الترفيهية والثقافية بشكل يومي.

كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة ضمن تقديم مجموعة خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، وعقب الانتهاء من البرنامج التعليمي يتم عقد اختبارات تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار وحصول المتعافين ممن اجتازوا الاختبارات على شهادات معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، كذلك توفير قاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.