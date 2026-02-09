قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك

الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك
الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك
إيمان طلعت

 أعلن الجامع الأزهر تفاصيل خطته الدعوية والعلميَّة الشاملة لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الخطة في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم الدَّعم الروحي والاجتماعي لروَّاد الجامع الأزهر من مختلف دول العالم.

وتشهدُ الخطة الدعويَّة والمجتمعيَّة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام فعاليات وأنشطة مكثفة؛ حيث تضمَّنت عدة محاور رئيسة، يأتي في مقدِّمتها تنظيم شعائر صلاة التراويح بالقراءات العشر الكبرى، بأندى الأصوات؛ حيث تُقام صلاة التراويح بالجامع الأزهر بواقع 20 ركعة يوميًّا بالقراءات القرآنية العشر؛ بهدف تعريف المصلِّين بتراث القراءات المتنوِّعة، كما يستعدُّ الجامع خلال العشر الأواخر من رمضان لإقامة صلاة التهجُّد بواقع 8 ركعات كل ليلة، في أجواء إيمانية وروحانية.

وينطلق المحور الثاني في إطار البعد الإنساني والاجتماعي لرسالة الأزهر الشريف، من خلال تجهيز بيت الزَّكاة والصَّدقات، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أكبر مائدة إفطار بالجامع الأزهر؛ حيث يتم تقديم 7000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، بواقع 5000 وجبة ساخنة و2000 وجبة جافة، إلى جانب 3000 وجبة سحور؛ تأكيدًا على حرص الأزهر الشريف على رعاية أبنائه، وتوفير بيئة رمضانية داعمة تجمع بين العلم والعبادة والتكافل الإنساني.

ويتضمن المحور الثالث البرامج العلمية والفكرية والملتقيات الفقهية؛ حيث أعدت إدارة الجامع الأزهر برنامجًا يضم 137 درسًا ومحاضرة، موزعة على مدار الشهر، بواقع 52 درسًا خلال فترة الظهر تحت عنوان «رياض الصائمين» للرجال، و«رمضانيات نسائية» للسيدات، إلى جانب 26 درسًا خلال فترة العصر بعنوان «باب الريان»، و30 درسًا عقب صلاة التراويح، بالإضافة إلى 29 ملتقى فقهيًّا يوميًّا لمناقشة قضايا الصيام والعبادات.

ويشارك في تقديم هذه الدروس والمحاضرات نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء هيئة التَّدريس بجامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة.

ويشمل المحور الرابع المقارئ اليوميَّة التي يقدمها الجامع خلال الشهر؛ إذ يتحول الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل إلى قبلة قرآنية عالمية، حيث تقرر عقد 130 مقرأة متنوعة خلال الشهر بواقع خمس مقارئ يوميًّا، تشمل مقرأة مباشرة للسيدات بالقراءات العشر، وأخرى للرجال، ومقرأة أون لاين برواية حفص عن عاصم للرجال، وأخرى للسيدات، إضافة إلى مقرأة مخصصة للطلاب الوافدين (ختمة مجودة).

كما تتضمن الخطة عقد 27 مقرأة بفروع الرواق الأزهري بمختلف المحافظات صباحًا، و27 مقرأة أخرى مساءً؛ ليصل إجمالي عدد المقارئ بالأروقة إلى 1404 مقرأة طوال الشهر، يشرف عليها ويقدمها نخبة من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر؛ لضمان إتقان التلاوة وتصحيح الأحكام.

أمَّا المحور الخامس، فيتمثل في الاحتفالات الدينية والذكريات السنويَّة؛ حيث يحتفي الجامع الأزهر بـ7 مناسبات كبرى خلال الشهر المبارك، من أبرزها الاحتفال السنوي بمرور أكثر من 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، وذكرى غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وانتصارات العاشر من رمضان، واحتفالات ليلة القدر وليلة عيد الفطر المبارك.

ويأتي المحور السادس والأخير في إطار التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ حيث أتمت الإدارة العامة للجامع الأزهر جميع الاستعدادات لاستقبال آلاف المصلين، من خلال تطوير مسارات الدخول والخروج لضمان الانسيابية، واستحداث حواجز تنظيمية بلاستيكيَّة لزيادة القدرة الاستيعابية، وتوفير أقصى درجات الراحة لروَّاد الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل.

الإمام الأكبر الجامع الأزهر الأزهر رمضان شهر رمضان بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

فلسطين

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات: الاستيطان توسّع بشكل كبير منذ اتفاق أوسلو

رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني: لا تفاوض على تخصيب اليورانيوم وقدراتنا الصاروخية

قصور الثقافة

مدير عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تكشف تفاصيل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد