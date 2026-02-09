تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك

أعلن الجامع الأزهر تفاصيل خطته الدعوية والعلميَّة الشاملة لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الخطة في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم الدَّعم الروحي والاجتماعي لروَّاد الجامع الأزهر من مختلف دول العالم.

وتشهدُ الخطة الدعويَّة والمجتمعيَّة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام فعاليات وأنشطة مكثفة؛ حيث تضمَّنت عدة محاور رئيسة، يأتي في مقدِّمتها تنظيم شعائر صلاة التراويح بالقراءات العشر الكبرى، بأندى الأصوات؛ حيث تُقام صلاة التراويح بالجامع الأزهر بواقع 20 ركعة يوميًّا بالقراءات القرآنية العشر؛ بهدف تعريف المصلِّين بتراث القراءات المتنوِّعة، كما يستعدُّ الجامع خلال العشر الأواخر من رمضان لإقامة صلاة التهجُّد بواقع 8 ركعات كل ليلة، في أجواء إيمانية وروحانية.

وينطلق المحور الثاني في إطار البعد الإنساني والاجتماعي لرسالة الأزهر الشريف، من خلال تجهيز بيت الزَّكاة والصَّدقات، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أكبر مائدة إفطار بالجامع الأزهر؛ حيث يتم تقديم 7000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، بواقع 5000 وجبة ساخنة و2000 وجبة جافة، إلى جانب 3000 وجبة سحور؛ تأكيدًا على حرص الأزهر الشريف على رعاية أبنائه، وتوفير بيئة رمضانية داعمة تجمع بين العلم والعبادة والتكافل الإنساني.

ويتضمن المحور الثالث البرامج العلمية والفكرية والملتقيات الفقهية؛ حيث أعدت إدارة الجامع الأزهر برنامجًا يضم 137 درسًا ومحاضرة، موزعة على مدار الشهر، بواقع 52 درسًا خلال فترة الظهر تحت عنوان «رياض الصائمين» للرجال، و«رمضانيات نسائية» للسيدات، إلى جانب 26 درسًا خلال فترة العصر بعنوان «باب الريان»، و30 درسًا عقب صلاة التراويح، بالإضافة إلى 29 ملتقى فقهيًّا يوميًّا لمناقشة قضايا الصيام والعبادات.

ويشارك في تقديم هذه الدروس والمحاضرات نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء هيئة التَّدريس بجامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة.

ويشمل المحور الرابع المقارئ اليوميَّة التي يقدمها الجامع خلال الشهر؛ إذ يتحول الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل إلى قبلة قرآنية عالمية، حيث تقرر عقد 130 مقرأة متنوعة خلال الشهر بواقع خمس مقارئ يوميًّا، تشمل مقرأة مباشرة للسيدات بالقراءات العشر، وأخرى للرجال، ومقرأة أون لاين برواية حفص عن عاصم للرجال، وأخرى للسيدات، إضافة إلى مقرأة مخصصة للطلاب الوافدين (ختمة مجودة).

كما تتضمن الخطة عقد 27 مقرأة بفروع الرواق الأزهري بمختلف المحافظات صباحًا، و27 مقرأة أخرى مساءً؛ ليصل إجمالي عدد المقارئ بالأروقة إلى 1404 مقرأة طوال الشهر، يشرف عليها ويقدمها نخبة من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر؛ لضمان إتقان التلاوة وتصحيح الأحكام.

أمَّا المحور الخامس، فيتمثل في الاحتفالات الدينية والذكريات السنويَّة؛ حيث يحتفي الجامع الأزهر بـ7 مناسبات كبرى خلال الشهر المبارك، من أبرزها الاحتفال السنوي بمرور أكثر من 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، وذكرى غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وانتصارات العاشر من رمضان، واحتفالات ليلة القدر وليلة عيد الفطر المبارك.

ويأتي المحور السادس والأخير في إطار التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ حيث أتمت الإدارة العامة للجامع الأزهر جميع الاستعدادات لاستقبال آلاف المصلين، من خلال تطوير مسارات الدخول والخروج لضمان الانسيابية، واستحداث حواجز تنظيمية بلاستيكيَّة لزيادة القدرة الاستيعابية، وتوفير أقصى درجات الراحة لروَّاد الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل.