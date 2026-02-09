التعليم تنشر صوراً ترصد إلتزام المدارس بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب

نشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، صوراً ترصد إلتزام المدارس بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب ، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .
وانتظمت الدراسة اليوم الإثنين في جميع المدارس وسط نسب حضور مرتفعة للطلاب وإلتزام تام بالزي المدرسي
وقد حرص قيادات الإدارات التعليمية على الانتشار في المدارس و متابعة انتظام الدراسة من الميدان تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .
قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم بشأن الترم الثاني 2026
ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :
- انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لجميع الطلاب دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
- متابعة نسب حضور الطلاب والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم
- قيام مديري المديريات التعليمية بالمتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس
- ضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
- الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة
- ضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة
- تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.
- تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب
- الحفاظ على نظافة المدارس والفصول
- معالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري
- التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس
- تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس
- مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب