التعليم تنشر صوراً ترصد إلتزام المدارس بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب

نشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، صوراً ترصد إلتزام المدارس بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب ، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

وانتظمت الدراسة اليوم الإثنين في جميع المدارس وسط نسب حضور مرتفعة للطلاب وإلتزام تام بالزي المدرسي

وقد حرص قيادات الإدارات التعليمية على الانتشار في المدارس و متابعة انتظام الدراسة من الميدان تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم بشأن الترم الثاني 2026

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :