سفير الصين بالقاهرة: تجارتنا مع منتدى "أبيك" بلغت 29ر26 تريليون يوان عام 2025

أ ش أ

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج إن الإحصاءات الرسمية أفادت بأن حجم التجارة بين الصين واقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك (أبيك) بلغ 29ر26 تريليون يوان في عام 2025 وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي حجم تجارة الصين الخارجية في ذلك العام.

وأضاف سفير الصين - في تغريدة علي منصة توتير (إكس) اليوم الاثنين - أن حجم التجارة بين الجانبين خلال الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025) بلغ 49ر125 يوان (حوالي 05ر18 تريليون دولار) بزيادة 39.4% مقارنة بالـ5 سنوات السابقة.

وأوضح أن الهيئة العامة الصينية للجمارك اقترحت 3 مبادرات، وهي تعميق التعاون في إطار شراكة الجمارك الذكية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتسريع التحول الرقمي.