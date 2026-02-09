محليا وأفريقيا.. جدول مباريات الأهلي خلال فبراير ومارس

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات قوية على المستوى المحلي والإفريقية خلال شهري فبراير ومارس.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب لخوض بعض اللقاءات بدون خط الوسط أحمد سيد زيزو والمهاجم محمود حسن تريزيجية نظرا لعامل الإصابة.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري

الأهلي × الإسماعيلي - استاد برج العرب - يوم الأربعاء 11 فبراير - الجولة 17

الأهلي × الجونة - استاد السلام - يوم الجمعة 19 فبراير - الجولة 18

الأهلي × سموحة - استاد برج العرب - يوم الثلاثاء 23 فبراير - الجولة 19

الأهلي × ZED - استاد القاهرة الدولي - يوم الأحد 1 مارس - الجولة 20

المقاولون العرب × الأهلي - استاد المقاولون العرب - يوم الجمعة 6 مارس - الجولة 21

طلائع الجيش × الأهلي - استاد الكلية الحربية - يوم الثلاثاء 10 مارس - الجولة 22

مواعيد مباريات الأهلي في بطولة أبطال إفريقيا

الأهلي × الجيش الملكي المغربي - استاد القاهرة الدولي- يوم 15 فبراير - الجولة 6

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد ذهاب دور الثمانية في الفترة من 13ـ 15 مارس بينما وقع دور الإياب في المدة من 20ـ 22 مارس