أيمن الكاشف معلقا على مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي عن التعليق الصوتي علي مباراة الأهلي و الاسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب أيمن الكاشف المعلق الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛" أهلا بكم أصدقائي نلتقي في مباراة الأهلي و الاسماعيلي

يوم الاربعاء الساعه ه مساء on sport 1

مشاهده ممتعه لكم يارب".



يستأنف فريق الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس الأحد.

الراحة جاءت بعد مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي. هذا التعادل كان كافيًا لحسم تأهل الفريق الأحمر رسميًا إلى دور الثمانية من البطولة القارية، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة التركيز على الاستحقاقات المحلية المقبلة.

مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. المباراة مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية. يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.



تركيز الأهلي على الدوري بعد تأمين التأهل الأفريقي



الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يسعى للاستفادة من فترة الراحة السابقة لتنظيم الفريق وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على تحقيق الانتصار في الدوري المصري.

التدريبات اليوم ستكون مخصصة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة شبيبة القبائل، بجانب تطبيق الجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة الإسماعيلي، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على استمرارية الانتصارات المحلية بعد حسم التأهل الإفريقي.

القنوات الناقلة واستوديو التحليل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.