الذهب يعود للارتفاع.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، فى منتصف التعاملات، وصعد عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بنحو 35 جنيهًا، ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث…

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24، اليوم الاثنين لنحو 7663 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الاثنين نحو 6705 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم الاثنين نحو 5747 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب،فقد سجل اليوم نحو 53640 جنيهًا.



سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 نحو 4914 دولار للاوقية.