أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5721 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6675 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7629 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53400 جنيها.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 9 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.02 جنيه

سعر الشراء: 46.89 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.56 جنيه

سعر الشراء: 55.40 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.03 جنيه

سعر الشراء: 63.81 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.54 جنيه

سعر الشراء: 12.50 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.79 جنيه

سعر الشراء: 12.77 جنيه

حالة الطقس اليوم

كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنحفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الأمس، ولكن تظل أعلي من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا ما بين ال27 وال28 درجة مئوية، وإستمرار تأثر إمتداد الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا مائل للحرارة فى المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وتصل إلى 31 و32 درجة بالأقصر وأسوان، ولكن المحافظات الساحلية هي التي تنخفض فى درجات حرارتها.

وتابعت أن قيم درجات الحرارة الصغري خلال فترات الليل تتراجع إلى 14 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة سيصل موجود، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام القادمة ولكن ليست بشكل كبير، والعظمي فى القاهرة الكبري تظل أعلي من المعدلات، متابعة أن اليوم هناك أتربة عالقة فى سماء القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد، ونشاط رياح فى سيناء يؤدي إلى الرمال والأتربة.