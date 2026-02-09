قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
رياضة

تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في دوري الشباب

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أكد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مواجهة فريق 2007  أمام حرس الحدود.

وقال شكري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: اتحاد الكرة قام بتأجيل مواجهة حرس الحدود بعد حادثة الأسانسير.

واضاف: نشكر مسؤولي حرس الحدود على تفهمهم الموقف ووقوفهم معنا، وفريق ٢٠٠٧ في طريقهم إلى القاهرة.

وتابع: سيتم متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الأطباء والأمور الآن أصبحت افضل بالنسبة للاعبين الذين أصيبوا.

كان إيهاب المصري، مدرب قطاع الناشئين في نادي بيراميدز، كشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعبي فريق الشباب مواليد 2007، بعدما سقط بهم الأسانسير من الدور الرابع.

وكتب إيهاب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل الحمدلله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالأسانسير سقط بيهم من الدور الرابع".


وأضاف: "تعرض لاعبين للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديده وحتى الآن في المستشفى موقف صعب ربنا سترها على الولاد".

إسلام شكري إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين قطاع الناشئين بنادي بيراميدز نادي بيراميدز بيراميدز اتحاد الكرة

