تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في دوري الشباب

أكد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مواجهة فريق 2007 أمام حرس الحدود.

وقال شكري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: اتحاد الكرة قام بتأجيل مواجهة حرس الحدود بعد حادثة الأسانسير.

واضاف: نشكر مسؤولي حرس الحدود على تفهمهم الموقف ووقوفهم معنا، وفريق ٢٠٠٧ في طريقهم إلى القاهرة.

وتابع: سيتم متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الأطباء والأمور الآن أصبحت افضل بالنسبة للاعبين الذين أصيبوا.

كان إيهاب المصري، مدرب قطاع الناشئين في نادي بيراميدز، كشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعبي فريق الشباب مواليد 2007، بعدما سقط بهم الأسانسير من الدور الرابع.

وكتب إيهاب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل الحمدلله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالأسانسير سقط بيهم من الدور الرابع".



وأضاف: "تعرض لاعبين للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديده وحتى الآن في المستشفى موقف صعب ربنا سترها على الولاد".