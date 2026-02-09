أهلاوي وحيد وثنائي بيراميدز .. تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من أبطال أفريقيا

شهدت منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا حسم 3 بطاقات للتأهل لدور ربع النهائي من البطولة لصالح الأهلي وبيراميدز وستاد مالي.

وتألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ونجح في التصدى لـ 3 تسديدات من داخل منطقة الجزاء الأمر الذي جعله صاحب أعلى تقييم في الجولة بـ 8.1

وحسب سوفا سكور فإن تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا شهد تواجد مصطفى شوبير فقط من النادي الأهلي بجانب ثنائي بيراميدز ناصر ماهر ومصطفى فتحي.

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (الأهلي المصري).

خط الدفاع: باش (الجيش الملكي) - مانيو (بترو أتلتيكو" - بينتو (الترجي التونسي) - موديبا (صن داونز).

الوسط: مومبا (باور ديناموز) - ناصر ماهر (بيراميدز) - أدامز (صن داونز).

خط الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز)، - فرات (مولودية الجزائر) - برناردو (الترجي التونسي).