السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

5 بطاقات حائرة بين 10 فرق لحسم التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
عبدالله هشام

حسمت 3 أندية الصعود لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة.

ويتبقى 5 مقاعد بدون حسم نهائي في دور ربع نهائي البطولة على ان تشهد الجولة السادسة منافسات شرسة لحجز مقعد في النهائيات.

وتأهل بشكل رسمي كلا من بيراميدز و الأهلي و ستاد مالي فيما تبقى المنافسة مفتوحة مع باقي الأندية في الجولة الأخيرة.

وينافس فريق نهضة بركان المغربي على البطاقة الثانية في مجموعة بيراميدز مع باور ديناموز الزامبي حيث يمتلك الثنائي نفس الرصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة الثانية رغم حسم الأهلي بطاقة التأهل الأولى إلا أن البطاقة الثانية لم تحسم بعد بين الجيش الملكي المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويانج أفريكانز صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة ، يمتلك الأربع فرق المتنافسة فرص التأهل حيث يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط فيما جاء فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وصن دوانز الثالث برصيد 6 نقاط ولوبوبو الكونغولي الأخيرة برصيد 5 نقاط.

ويلعب فريق الهلال السودامي ضد لوبوبو الكونغولي بينما يلعب فريق مولودية الجزائر أمام صن دوانز في الجولة الأخيرة .

وفي المجموعة الرابعة مازالت المنافسة قائمة بين الترجي التونسي وبتروأتليتكو الأنجولي حيث يتواجه الفريقان في الجولة الأخيرة وكلا منهما يمتلك 6 نقاط 

دوري أبطال افريقيا الأهلي بيراميدز الترجي الوداد المغربي

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

بنك البركة

بنك البركة – مصر يفتتح أول فروعه الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي في الصيرفة الإسلامية

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى بناة المستقبل.. شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة ومدرستين بمدينة نور

وزير العمل

العمل: التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

