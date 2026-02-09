5 بطاقات حائرة بين 10 فرق لحسم التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسمت 3 أندية الصعود لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة.

ويتبقى 5 مقاعد بدون حسم نهائي في دور ربع نهائي البطولة على ان تشهد الجولة السادسة منافسات شرسة لحجز مقعد في النهائيات.

وتأهل بشكل رسمي كلا من بيراميدز و الأهلي و ستاد مالي فيما تبقى المنافسة مفتوحة مع باقي الأندية في الجولة الأخيرة.

وينافس فريق نهضة بركان المغربي على البطاقة الثانية في مجموعة بيراميدز مع باور ديناموز الزامبي حيث يمتلك الثنائي نفس الرصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة الثانية رغم حسم الأهلي بطاقة التأهل الأولى إلا أن البطاقة الثانية لم تحسم بعد بين الجيش الملكي المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويانج أفريكانز صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة ، يمتلك الأربع فرق المتنافسة فرص التأهل حيث يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط فيما جاء فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وصن دوانز الثالث برصيد 6 نقاط ولوبوبو الكونغولي الأخيرة برصيد 5 نقاط.

ويلعب فريق الهلال السودامي ضد لوبوبو الكونغولي بينما يلعب فريق مولودية الجزائر أمام صن دوانز في الجولة الأخيرة .

وفي المجموعة الرابعة مازالت المنافسة قائمة بين الترجي التونسي وبتروأتليتكو الأنجولي حيث يتواجه الفريقان في الجولة الأخيرة وكلا منهما يمتلك 6 نقاط