رضا عبد العال ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

رياضة

يري رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع أحمد عيد، الظهير الأيمن السابق لفريق المصري البورسعيدي، أمر غير مفهوم ولا يوجد أي مبرر لهذه الصفقة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر فضائية "TeN": "الأهلي لم يكن في أي احتياج فني لخدمات أحمد عيد، كما أنه لاعب متواضع فنياً، ولم يكن يشارك بصفة أساسية مع المصري البورسعيدي، وكان يجلس احتياطياً لصالح كريم العراقي، ولم يشارك مع المنتخب الوطني بشكل أساسي، وبالتالي فإن التعاقد معه يمثل لغزاً كبيراً".

وختم: "غياب الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري عن مباريات الأهلي، أمر مثير للتساؤلات، ويبدو أنه انضم للأحمر، رغماً عن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، وبالتالي فإن اللاعب لم يكن في حساباته بالمباريات الماضية، ويتم الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في المباريات المحلية والقارية".

