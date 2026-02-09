قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
والد الفاخوري: ضغوط جماهير الأهلي وراء ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء

عودة الفاخوري
عودة الفاخوري
ميرنا محمود

أكد برهان الفاخوري، والد لاعب بيراميدز عودة الفاخوري، أن انضمام نجله إلى صفوف الفريق السماوي جاء بعد دراسة متأنية لجميع العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأهلي يظل ناديًا كبيرًا وله مكانته، لكن مصلحة اللاعب كانت العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

وأوضح الفاخوري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور أن عودة تلقى عدة عروض محلية من أندية زد وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، إلى جانب اهتمام من النادي الأهلي، فضلًا عن عروض أوروبية، أبرزها من أحد أندية الدوري الكرواتي، ما منح اللاعب أكثر من خيار قبل حسم مستقبله.

وأضاف والد اللاعب أن عودة الفاخوري فضل الانتقال إلى بيراميدز على عرض الأهلي والدوري الكرواتي، مؤكدًا أن الأهلي حلم لأي لاعب، لكن في المرحلة الحالية كان من الأفضل الابتعاد عن ضغوط الجماهير والتركيز على التطور الفني والحصول على فرصة مشاركة أكبر.

وأشار برهان الفاخوري إلى أن الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي كانت من الأسباب التي دفعت اللاعب لاختيار بيراميدز، كما كشف عن الدور المؤثر للمدرب جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، في توجيه عودة الفاخوري نحو هذه الخطوة، لما تمثله من استقرار وفرصة مناسبة لتطور مستواه في الفترة المقبلة.

