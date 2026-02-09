والد الفاخوري: ضغوط جماهير الأهلي وراء ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء

أكد برهان الفاخوري، والد لاعب بيراميدز عودة الفاخوري، أن انضمام نجله إلى صفوف الفريق السماوي جاء بعد دراسة متأنية لجميع العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأهلي يظل ناديًا كبيرًا وله مكانته، لكن مصلحة اللاعب كانت العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

وأوضح الفاخوري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور أن عودة تلقى عدة عروض محلية من أندية زد وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، إلى جانب اهتمام من النادي الأهلي، فضلًا عن عروض أوروبية، أبرزها من أحد أندية الدوري الكرواتي، ما منح اللاعب أكثر من خيار قبل حسم مستقبله.

وأضاف والد اللاعب أن عودة الفاخوري فضل الانتقال إلى بيراميدز على عرض الأهلي والدوري الكرواتي، مؤكدًا أن الأهلي حلم لأي لاعب، لكن في المرحلة الحالية كان من الأفضل الابتعاد عن ضغوط الجماهير والتركيز على التطور الفني والحصول على فرصة مشاركة أكبر.

وأشار برهان الفاخوري إلى أن الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي كانت من الأسباب التي دفعت اللاعب لاختيار بيراميدز، كما كشف عن الدور المؤثر للمدرب جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، في توجيه عودة الفاخوري نحو هذه الخطوة، لما تمثله من استقرار وفرصة مناسبة لتطور مستواه في الفترة المقبلة.