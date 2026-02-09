الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات

شنت محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على الكافيهات بمدينة موط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية والخدمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 34 شيشة داخل الكافيهات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للتعليمات واللوائح المنظمة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد الحظر التام والنهائي لاستخدام أو تقديم الشيشة داخل الكافيهات، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو مخالفة القوانين.

من جانبها أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أنه في حال رصد أي مخالفة مماثلة أو ضبط أدوات شيشة داخل تلك المنشآت، سيتم التحفظ عليها ومصادرتها فورًا دون ردها مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتوقيع الغرامات المقررة، فضلًا عما قد يستتبع ذلك من جزاءات قانونية أخرى وفقًا لأحكام القانون.

وشددت رئاسة مركز ومدينة الداخلة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات، والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط داخل المدينة.