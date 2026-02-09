مدير عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تكشف تفاصيل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة

قالت سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن عروض نوادي المسرح هذا الموسم تضم 17 عرضاً مسرحياً تُقدَّم في مدن القناة وسيناء، ضمن خطة تهدف إلى دعم المواهب الشابة واكتشاف مبدعين جدد في مختلف عناصر العمل المسرحي.

وأوضحت الوزير خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن اختيار العروض يتم من خلال لجان مشاهدة تستقبل مشروعات من جميع أقاليم مصر منذ بداية الموسم، مع منح فرق العمل حرية فنية كاملة، مع مراعاة خصوصية وهوية المناطق الحدودية مثل العريش، بما يعكس طبيعة المجتمع المحلي.

وأضافت أن نوادي المسرح تمثل منصة حقيقية لأكثر من ألف شاب وفتاة في مجالات التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة، حيث يتم تصعيد أفضل العروض إلى المهرجان الختامي بالقاهرة، مع إتاحة ورش تدريبية متخصصة، وفرص للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري في سيناء ومدن القناة كبير والتفاعل مباشر وحيوي.