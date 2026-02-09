مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سيزور سلطنة عُمان برفقة وفد مصاحب يوم الثلاثاء.

وأجرى دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون، محادثات غير مباشرة في عُمان الأسبوع الماضي، بهدف إنعاش العلاقات الدبلوماسية في ظل حشد القوات البحرية الأمريكية قرب إيران وتعهدات طهران برد قاسٍ في حال تعرضها لهجوم.

وقالت تسنيم: "خلال هذه الزيارة، سيلتقي (لاريجاني) بمسؤولين رفيعي المستوى في سلطنة عُمان، وسيناقش آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي على مختلف المستويات".

ولم يُعلن بعد عن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات.