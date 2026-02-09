قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
أخبار العالم

ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان بفوز ائتلافها في الانتخابات العامة

ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان بفوز ائتلافها في الانتخابات العامة
ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان بفوز ائتلافها في الانتخابات العامة
أ ش أ

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على الفوز الساحق الذي حققه حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات العامة.

وقال ترامب - في منشور على منصته (تروث سوشيال) - إن قرار تاكايتشي بإجراء انتخابات مبكرة كان قرارًا "جريئًا وحكيمًا"، مشيرًا إلى أن حزبها يدير الآن السلطة التشريعية، ويحظى بأغلبية تاريخية تبلغ الثلثين، وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب أنه يتمنى لرئيسة الوزراء اليابانية النجاح الباهر في تمرير أجندتها المحافظة، ألا وهي السلام من خلال القوة، مؤكدًا أن الشعب الياباني سيحظى دائما بدعمه.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أن إدارة ترامب تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليابان فيما يخص أولويات الولايات المتحدة الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى الصعيد العالمي.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تتزعمه ساناي تاكايتشي قد تعهد في برنامجه الانتخابي بالعمل على جعل البلاد أكثر ازدهارا وأمانا، والفصل بين أماكن عيش البشر والدببة وتعزيز إجراءات الحماية، خاصة عقب تزايد هجمات الدببة في مناطق واسعة من البلاد خلال الفترة الأخيرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الحزب الليبرالي الديمقراطي الانتخابات العامة

