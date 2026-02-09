ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان بفوز ائتلافها في الانتخابات العامة

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على الفوز الساحق الذي حققه حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات العامة.

وقال ترامب - في منشور على منصته (تروث سوشيال) - إن قرار تاكايتشي بإجراء انتخابات مبكرة كان قرارًا "جريئًا وحكيمًا"، مشيرًا إلى أن حزبها يدير الآن السلطة التشريعية، ويحظى بأغلبية تاريخية تبلغ الثلثين، وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب أنه يتمنى لرئيسة الوزراء اليابانية النجاح الباهر في تمرير أجندتها المحافظة، ألا وهي السلام من خلال القوة، مؤكدًا أن الشعب الياباني سيحظى دائما بدعمه.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أن إدارة ترامب تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليابان فيما يخص أولويات الولايات المتحدة الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى الصعيد العالمي.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تتزعمه ساناي تاكايتشي قد تعهد في برنامجه الانتخابي بالعمل على جعل البلاد أكثر ازدهارا وأمانا، والفصل بين أماكن عيش البشر والدببة وتعزيز إجراءات الحماية، خاصة عقب تزايد هجمات الدببة في مناطق واسعة من البلاد خلال الفترة الأخيرة.