اقتصاد

حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات

فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني
فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني
ولاء عبد الكريم

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  عن استثمارات مصر في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو 550 مليار دولار.
 

وأوضح الوزيرخلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني اليوم الاثنين، أن هذه الاستثمارات شملت تطوير الطرق والموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تسريع حركة التجارة والصناعة.

وأشار الخطيب إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى نحو 12%، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 50 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو.


وأضاف الوزير أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الاستقرار والتنبؤ طويل الأجل للاستثمار الصناعي، وتمكين الشركات من التركيز على الإنتاج والتوسع دون أعباء إضافية، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
خالد عليش وزوجته
خلطة المحشي
فورد
