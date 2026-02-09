قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عمارات ديارنا تثبت أقدامها على أرض مدينة حدائق العاصمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية رافقه خلالها  النواب و المعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة، لمتابعة موقف تقدم الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط " ديارنا " للمرحلة العمرانية المتقدمة، موجهاً الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام ونهو الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير العمراني، والعمل على توفير وحدات سكنية عصرية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وشملت جولته متابعة دقيقة لنسب الإنجاز الفعلية لتنفيذ الهياكل الخرسانية والمباني ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة ومواصلة متابعة الأعمال على مدار الساعة، حيث يجري تنفيذ عدد (٣٧) عمارة سكنية بإجمالي (٩٦٢) وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ١٠٤ م٢ : ١٥٤ م٢ ضمن مشروع ديارنا السكني والذى يمثل إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة.

كما وضح رئيس الجهاز أن المشروع يتكون من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان، في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة.

وأشار المهندس أحمد العربي، إلى أن مشروع «ديارنا» يُنفذ على طراز معماري متميز يجمع بين الجمال والوظيفة، ويشمل منظومة متطورة للأمن والسلامة تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة للسكان المستقبليين.

حدائق العاصمة ديارنا الإسكان المتوسط وحدات سكنية

