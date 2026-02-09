قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محمد الغزاوى

واصلت المهندسة شيماء جوده  رئيس حى غرب بمحافظة بورسعيد  متابعة حملات النظافة  المستمرة اليومية  لرفع كفاءة مقابر بورسعيد  الجديدة و القديمة، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين مع الشركة  لنظافة المكان.
 

شددت رئيس حى غرب على ضرورة التزام الشركة بالدفع بالمعدات اللازمة لنظافة المقابر يوميا احترام لحرمة الأموات. 

جاء مواصلة التحرك بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد و متابعة وتعليمات  المهندسة شيماء جودة رئيس حى غرب  حيث قامت  المعدات وعمال تحسين البيئة التابعين لشركة نهضة مصر  برفع  كفاءة مقابر بورسعيد  الجديدة و تجريف الرمال والردش والقمامة والحشائش وذلك لرفع مستوى النظافة.

وناشدت شيماء جودة  رئيس حى غرب بورسعيد الأهالي  بالتعاون مع شركة النظافة بعدم إلقاء القمامة و الزجاجات الفارغة و الخوص و الحشاش  بشوارع الجبانة و أعلى المقابر  ذاتها لأن ذلك يؤدى إلى اشتعال الحرائق  خاصة فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

و طالبت جوده المواطنين بالتواصل مع  شركة النظافة  على الخط الساخن الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة ، طوال ايام الاسبوع ( 17696)  او عن طريق الصفحة  الرسمية للشركة  فى حال وجود اى شكوى خاصة بنظافة المقابر ليتم التعامل الفورى لإزالة أسباب الشكاوى .

و نجح عمال تحسين البيئة لشركة النظافة فى إضافة لمسة جمالية على مقابر بور سعيد من خلال  رفع كميات كبيرة من القمامة و الرتش و الخوص من الشوارع الرئيسية و الجانبية  بالمقابر.

يأتى ذلك في إطار  المتابعة الميدانية و جهود الحى المستمرة بمتابعة أعمال شركة النظافة  لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمقابر بورسعيد القديمة.

