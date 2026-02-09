رئيس مناخ بورسعيد: على أصحاب المحال الالتزام بالمساحات القانونية

استهلت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد جولتها الميدانية بقيادة حملة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشارع التأميم بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



وشددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات وإدارات الهندسية وشئون البيئة وغيرها بالحي.