محافظات

غوص وإنقاذ بورسعيد تقرر إلغاء الحفل السنوي حدادا على الشهيد يوسف عبد الملك

محمد الغزاوى

قررت منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ برئاسة إسلام حمص ، إلغاء الحفل السنوي الذي يتم فيه تكريم اللاعبين المتميزين في بطولات الجمهورية و كأس مصر إلى جانب الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في البطولات المختلفة خلال عام ٢٠٢٥ .


منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تقرر إلغاء الحفل السنوي حدادا على الشهيد يوسف عبد الملك

جاء قرار منطقة غوص و أنقاذ بورسعيد بألغاء  الحفل لهذا العام نظرا لحالة الحداد التي تمر بها بورسعيد حزنا على شهيد السباحة يوسف محمد عبد الملك .


هذا ومن المنتظر أن يتم تكريم اللاعبين خلال منافسات البطولة الشتوية التي تحمل إسم كأس الشهيد يوسف عبد الملك.


وسوف يتم تكريم اللاعبين في ثاني أيام البطولة الموافق ١١ فبراير .

