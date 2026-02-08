قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
محافظات

563 مدرسة تنتظم في بورسعيد أول أيام الفصل الدراسي الثاني
محمد الغزاوى

أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن العملية التعليمية اتسمت بالانضباط والالتزام من الطلاب والمعلمين، في 563 مدرسة بالتزامن مع انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026.

 563 مدرسة تنتظم في بورسعيد أول أيام الفصل الدراسي الثاني

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن تعليم بورسعيد مستمر في تنفيذ المتابعات اليومية على جميع المدارس لضمان استقرار وانضباط العملية التعليمية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لدعم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة مدرسة علم الدين الثانوية بنات، اليوم، حيث كان في استقبال سيادته الأستاذة مي الدويك مدير المدرسة، التي تضم 5 قاعات دراسية لطالبات الصف الأول الثانوي بإجمالي عدد 212 طالبة، موجها بضرورة التواصل المباشر والمستمر مع أولياء الأمور، للتعريف بنظام البكالوريا مقارنة بنظام الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة وفاء حريز وكيل إدارة شمال التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

