أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن العملية التعليمية اتسمت بالانضباط والالتزام من الطلاب والمعلمين، في 563 مدرسة بالتزامن مع انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026.

563 مدرسة تنتظم في بورسعيد أول أيام الفصل الدراسي الثاني

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن تعليم بورسعيد مستمر في تنفيذ المتابعات اليومية على جميع المدارس لضمان استقرار وانضباط العملية التعليمية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لدعم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة مدرسة علم الدين الثانوية بنات، اليوم، حيث كان في استقبال سيادته الأستاذة مي الدويك مدير المدرسة، التي تضم 5 قاعات دراسية لطالبات الصف الأول الثانوي بإجمالي عدد 212 طالبة، موجها بضرورة التواصل المباشر والمستمر مع أولياء الأمور، للتعريف بنظام البكالوريا مقارنة بنظام الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة وفاء حريز وكيل إدارة شمال التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية.